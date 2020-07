'Buon anno da noi', selfie con Francesca sulla neve per Salvini

(da Facebook /SalviniOfficial)

"Buon anno da noi". Ecco il selfie di Matteo Salvini, in un tenero abbraccio con la fidanzata Francesca Verdini, tra le piste innevate dello Stelvio. Uno scatto che, in meno di un'ora, raccoglie oltre 30mila like e più di 4mila commenti.

Di buon mattino, il leader della Lega si era 'presentato' su Facebook con la colazione per due sul vassoio: "Capodanno, si fa servizio in camera!!" ha scritto, con tanto di icone di biscotti, caffé, latte e cioccolato. Nel vassoio cornetti, marmellata, un bicchiere di latte e yogurt.



Salvini ha festeggiato il capodanno brindando a Bormio, in albergo, con l'ex ministro leghista Lorenzo Fontana, in compagnia delle rispettive figlie, Mirta e Angelica.