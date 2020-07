Di Maio: In 20 mesi approvati 40 provvedimenti /VIDEO

(IPA/FOTOGRAMMA)

"Buon anno a tutti amici. Iniziano gli anni '20. Ho un po’ di cose da dirvi". E' quanto scrive Luigi Di Maio su Facebook, pochi minuti prima di una diretta in cui fa il bilancio di fine anno, lanciando le iniziative per il nuovo e sottolineando che "in 20 mesi sono stati fatti approvare 40 provvedimenti del nostro programma". Per quanto riguarda poi il taglio dei parlamentari, "prepariamoci al referendum, ma non ce n'era bisogno".



Referendum richiesto dai "64 parlamentari che hanno firmato" e "che sono in conflitto di interesse": sono persone "che hanno paura di non essere rieletti - spiega il capo politico del movimento -. Sei mesi in più o in meno non fa nulla".



E ancora: "Alcuni giornali parlano più dei furbetti del reddito di cittadinanza, che non degli arresti di 'Ndrangheta di Gratteri" dice Di Maio. "Ci sono i furbetti? - si chiede -. Sì, ma alcuni giornali parlano di loro come se fosse una loro inchiesta, mentre si tratta di persone che sono scovate dalla Guardia di Finanza, da noi".

RIMBORSI - "I nostri parlamentari non versano i rimborsi? - prosegue il capo politico M5S -. Siamo l'unica forza che taglia e versa per opere di bene, per i bambini, per il dissesto idrogeologico. Sono contento che i giornali ci facciano le pulci ma non è vero che solo il 12% di noi è in regola" con le restituzioni.



"C'è qualcuno che è in ritardo - ammette - ma vorrei che i giornali parlino anche quando applicheremo le sanzioni" e che "chiedano alle forze politiche tradizionali dove finiscono i soldi dei loro parlamentari".

MOVIMENTO - A proposito dei parlamentari, "qualcuno va al Misto, dicendo che c'è un problema di verticismo, ma sono gli stessi che venivano a chiedermi una carica, mi chiedevano di fare il commissario europeo, il presidente di Commissione e non lo ottenevano" dice ancora Di Maio, parlando dei deputati e senatori che stanno lasciando il M5S. "Ma se lo ottenevi, allora non era verticistico" il movimento, aggiunge.

Passando poi al Milleproroghe, è stato avviato il "percorso che ci permetterà di revocare le concessioni ai Benetton" dice Di Maio, spiegando che "chi si scandalizza per il crollo dei titoli in borsa" del gruppo sono gli stessi che "non si sono scandalizzati allo stesso modo per il crollo del ponte Morandi".

BENETTON - "Con la revoca delle concessioni ad Autostrade - sottolinea - si perdono i profitti dei Benetton ed è giusto, perché non hanno fatto quanto dovuto per mantenere quel ponte" dice Di Maio, tornando sul tema della revoca delle concessioni autostradali ai Benetton. "Io - rivela - non sono tranquillo sul fatto che ci siano quei signori che non hanno mantenuto il ponte Morandi che ora gestiscono 3mila chilometri di autostrade in Italia".

"La retorica che si perdono i posti di lavoro è una sciocchezza - assicura Di Maio - bisogna riprenderci quella gestione e poi i dipendenti verranno chiaramente impiegati".

PRESCRIZIONE - E ancora: "Il primo gennaio del 2020 è un giorno già importante perché entra finalmente in vigore la legge sulla prescrizione" dice il leader M5S. "Prima si perdeva tempo e si riusciva a farla franca, ora se vieni condannato in primo grado la prescrizione non esiste più, devi arrivare a sentenza" avverte il capo politico M5S.

Nel 2020 c'è la prescrizione, ma ci sarà "anche la legge per diminuire i tempi dei processi". E "se è saltato il governo ad agosto - rivela - è anche perché non si voleva approvare la prescrizione".

SALVINI - E ancora: "Non citerò né madonne o Dio, lo lasciamo fare a chi sta in difficoltà, a chi ha davvero bisogno, noi non abbiamo bisogno di slogan o frasi fatte o di invocare l'aiuto di Dio per fare carriera politica" aggiunge Di Maio, riferendosi a Matteo Salvini, senza citarlo direttamente.

Martedì sera il leader della Lega aveva detto che "farà tutto quello che è umanamente possibile, con l’aiuto di Dio e del Cuore Immacolato di Maria, per restituire agli Italiani lavoro, serenità e sicurezza".