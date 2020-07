Luttwak: "Da Times scelta giusta su Meloni"

(Fotogramma)

La scelta del Times di inserire Giorgia Meloni tra i venti volti che "potrebbero plasmare il mondo nel 2020" trova concorde Edward Luttwak, grande conoscitore della politica italiana, che parla della leader di FdI come di una personalità che "rappresenta il principio della democrazia". La Meloni, dice all'Adnkronos il politologo statunitense, "rappresenta una politica identitaria, in un'Europa dove la stragrande maggioranza dei cittadini vogliono mantenere la propria identità e cultura rispetto all'internazionalizzazione che va di moda tra le élite".

"Quando il desiderio di identità è emerso come maggioritario, i politici di professione hanno preferito essere fedeli alla loro confraternita, l'élite, che segue la moda internazionale. E' per questo -spiega con un paradosso- che le élite in tutta Europa vorrebbero mandare a casa il popolo ed eleggerne un altro".

Per Luttwak, "le posizioni che la Meloni rappresenta insieme a Matteo Salvini è democratica. Loro sono persone che rappresentano il principio di democrazia, mentre i loro avversari preferiscono rimanere fedeli alle élite, anche se questo vuol dire ignorare l'opionione pubblica. Siccome il dovere del politico è rappresentare la volontà popolare, questo rifiuto di rappresentarla è una cosa drammatica", conclude il politologo.