Salvini: "Se vedono quanto ho mangiato...". La replica: "Si vede"

(Fotogramma)

"Se vedessero quello che ho mangiato qui in Valtellina...". "Si vede...". Matteo Salvini, in un appuntamento a Bormio, si sofferma sulla bontà della cucina locale. Dalla platea, arriva la replica a sorpresa di una signora. "Così demolisce la mia autostima!", dice Salvini tra le risate generali.

Nell'intervento, c'è spazio anche per una considerazione sull'arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan. "Per me -dice il leader della Lega, noto tifoso rossonero- il 'prima gli italiani' vale fino a quando il Milan scende in campo... D'altra parte, Ibrahimovic non toglie il posto ad un giovane italiano. Il Milan davanti a Piatek, Calhanoglu e Suso...".