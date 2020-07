Times, Meloni: "Mi basta dare il meglio per cambiare Italia"

(Fotogramma)

"Il Times mi inserisce tra le 20 persone che potrebbero cambiare il mondo nel 2020. A me basta dare il meglio per cambiare l'Italia: magari dandole un Governo che stia a testa alta in Europa e nel mondo e che le restituisca dignità e visione di pensare in grande!", twitta Meloni.