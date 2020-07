Berlusconi 'Paperone' fra i leader, 48mln di reddito

(Fotogramma)

Con un imponibile di 48 milioni di euro dichiarati al fisco nel 2019 Silvio Berlusconi si conferma il 'Paperone' tra i leader di partito. Secondo la 'dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale' firmata il 16 ottobre scorso e consultabile on line, il leader di Forza Italia ha un imponibile di 48.022.126 euro (riferito al 'periodo d'imposta' 2018). ''Rispetto all'ultima dichiarazione'', si legge nel documento, ''non è intervenuta nessuna variazione", anche riguardo il patrimonio mobiliare e immobiliare.