Paragone: "Di Maio politicamente debole"

(Fotogramma /Ipa)

"C'è uno scontro frontale nei confronti di una leadership che ormai è logora e non riguarda solo il mio caso, ma la tenuta del Movimento e la debolezza politica di Di Maio". Lo ha detto a 'Stasera Italia' su Rete4 il senatore Gianluigi Paragone, recentemente espulso dal M5S.

"Il programma, per quel che mi riguarda, era un programma che sulle politiche economiche era totalmente diverso dalla manovra che abbiamo dovuto votare, io ho attuato il programma", continua Paragone, che cita testualmente il codice etico dei pentastellati. Il parlamentare ha criticato la leadership di Di Maio - "Non è riuscito a rendere forte la trama del tessuto del Movimento" - e ha negato di voler organizzare una scissione insieme ad Alessandro Di Battista: "Non sono capo cordata di niente".