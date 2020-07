Senato, per Bongiorno reddito milionario

(Fotogramma)

La senatrice della Lega Giulia Bongiorno conferma, secondo l'ultima anagrafe patrimoniale, un reddito imponibile di 2.403,772 euro, una leggera flessione sui 2,8mln dell'anno precedente. Rispetto alla dichiarazione dei redditi precedente, la ex ministra specifica di aver venduto una autovettura Smart for four e ceduto delle azioni tra cui alcune di Terna e Poste.

A Palazzo Madama, tra gli altri, il capogruppo del Pd Andrea Marcucci ha dichiarato 663.859 euro di imponibile, poco in meno rispetto ai 717,128 precedenti. Tra i senatori a vita, dove la maggior parte non ha ancora pubblicato i dati, Liliana Segre dichiara 246,568 euro. Infine, la presidente del Senato Elisabetta Casellati ha dichiarato, secondo i dati dell'ultima anagrafe patrimoniale, un reddito imponibile di 301,598 euro. Casellati specifica che nessuna variazione è intervenuta rispetto all'anno precedente.