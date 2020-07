Gregoretti, Italia Viva: "Se come Diciotti, voteremo sì a processo per Salvini"

(Fotogramma)

Se il caso Gregoretti è la stessa cosa della Diciotti, Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, voterà a favore del processo per Matteo Salvini. Lo hanno affermato oggi il coordinatore Ettore Rosato e il capogruppo al Senato, Davide Faraone.



“Lo abbiamo detto sin dall’inizio: se il caso Gregoretti, per cui la Giunta del Senato è chiamata a decidere se mandare Salvini a processo o meno, fosse sovrapponibile alla vicenda della Diciotti, noi di Italia Viva voteremo in coerenza con quanto fatto a febbraio. Ma lo stabiliremo soltanto studiando le carte", scrive in una nota il presidente dei senatori di Italia Viva. "Dobbiamo decidere - aggiunge Faraone - se mandare a processo una persona, non dobbiamo fare valutazioni politiche o umane, quelle le abbiamo già fatte su Salvini e sono pessime. Non ci piace chi ha deciso di salvarlo o condannarlo a prescindere dal merito, lasciandosi condizionare dall’appartenenza politica e nemmeno chi cambia idea a seconda se Salvini sia o meno un alleato. Finché le vicende giudiziarie verranno usate per condizionare la vita politica di questo paese, non vedremo mai la luce”, conclude Faraone.

Dello stesso avviso Ettore Rosato. "Se Salvini dice che il caso Gregoretti è la stessa cosa della Diciotti e se lo dice lui che le carte le conosce bene, allora possiamo risparmiarci anche la fatica di leggerle le carte. Ci comporteremo di conseguenza", afferma coordinatore di Italia Viva all'Adnkronos ricordando che nel caso della Diciotti il voto fu a favore del processo a Matteo Salvini.

