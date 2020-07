Iran-Usa, Conte preoccupato per escalation

(IPA/ FOTOGRAMMA)

"Forte preoccupazione per l’escalation. Da Conte appello alla moderazione, al dialogo e al senso di responsabilità". E' quanto riferiscono fonti di palazzo Chigi in merito alla situazione in Iran.

"In questa prospettiva - spiegano le stesse fonti - l’Ue può giocare un ruolo fondamentale e offrire un contributo determinante. Conte si sta prodigando affinché l’Europa possa esercitare tutto il proprio peso diplomatico per evitare sviluppi imprevedibili e vanificare così tutti gli sforzi per stabilizzare l’area. Massima attenzione per i nostri militari nella regione".