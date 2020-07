Alto Adige, Conte: "Tragedia sconvolgente"

(Fotogramma)

"La tragedia avvenuta la notte scorsa in Alto Adige è sconvolgente e colpisce profondamente. Esprimo la più sincera e commossa vicinanza alle famiglie dei giovani turisti tedeschi le cui vite sono state spezzate mentre erano in vacanza in Italia". Lo scrive su twitter il premier Giuseppe Conte. "Il mio cordoglio -si legge in un altro tweet- va a loro e al popolo tedesco scosso in questi giorni di festa da questa drammatica notizia. Un pensiero ai numerosi feriti, ai quali faccio l’augurio di poter tornare presto ad abbracciare i propri cari".