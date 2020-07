Salvini: "Appello alla Befana, porta un ministro degli Esteri in Italia"

(FOTOGRAMMA)

"Volevo essere una mosca per sentire l'incontro tra Di Maio e Zingaretti: altissimo profilo... e poi Di Maio, il ministro degli Esteri, con quello che sta succedendo in Iran e in Libia che fa? Incontra Zingaretti. Ecco, faccio un appello alla Befana: porta un ministro degli Esteri che faccia il ministro degli Esteri". Lo dice Matteo Salvini ad un comizio a Cesenatico dove, parlando delle prossime elezioni regionali, aggiunge: "La partita è aperta e siamo in vantaggio noi. Possiamo fare la storia".

"Invece di processare me, dovrebbero processare i ministri che prima di me hanno fatto sbarcare chiunque in questo Paese" dice ancora il leader della Lega, riferendosi al caso della Gregoretti. "Se mi porteranno in un tribunale perché ho difeso confini, sicurezza e onore del mio Paese, processeranno l'intero popolo italiano, non solo Matteo Salvini".