Sardine: "Congresso? Confronto con data da decidere"

Quella che si terrà in primavera (probabilmente a marzo "ma una data e un luogo ancora non ci sono") "sarà una due giorni di confronto tra tutte le Sardine, ma non chiamiamolo 'congresso'". Lo dice all'Adnkronos il movimento delle Sardine. "In occasione della manifestazione di Piazza San Giovanni dello scorso 14 dicembre abbiamo annunciato una 'terza fase'", spiega il movimento nato in Emilia Romagna, "e dopo le elezioni regionali del 26 gennaio partirà questo nuovo confronto". Ma "non diventeremo un partito", assicurano le Sardine. "Ci stiamo strutturando perché stiamo crescendo sempre di più ed è giusto guardarci in faccia e confrontarci".