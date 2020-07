Sondaggio: cresce fiducia in Meloni, Conte al top

(Fotogramma)

Cresce la fiducia in Giorgia Meloni, resta stabile il premier Giuseppe Conte, fermo Matteo Salvini e giù Nicola Zingaretti. E' la 'classifica' definita dal sondaggio che Ixè ha realizzato per Cartabianca. Al top resta il presidente del Consiglio: Giuseppe Conte scende dal 41% al 40%. Aumenta la fiducia in Giorgia Meloni: la leader di Fratelli d'Italia passa dal 31 al 33%. Nessuna variazione per Matteo Salvini: il leader della Lega rimane al 32%. In calo la fiducia in Nicola Zingaretti: il segretario del Pd passa dal 28 al 26%. Segno positivo per Luigi Di Maio, che guadagna un punto e si attesta l 23%. Tendenza opposta per Silvio Berlusconi, che scende dal 21 al 19%. Passo avanti per Matteo Renzi, dal 12 al 13%.