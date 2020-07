Sondaggio: Lega e Pd giù, salgono M5S e Fratelli d'Italia

(Fotogramma)

Lega e Pd giù, salgono M5S e Fratelli d'Italia. E' il quadro delineato dal sondaggio che Ixè ha realizzato per Cartabianca. La Lega, sempre primo partito, scende dal 29,9% al 29,5%. Il Partito Democratico passa dal 20,2% al 20%. Il Movimento 5 Stelle guadagna lo 0,2% e si attesta al 16,2%. Stessa crescita per Fratelli d'Italia, che arriva al 10,7%. Passo avanti anche per Forza Italia (dal 7 al 7,3%) mentre Italia Viva è stabile al 3,6%.