Elezioni Emilia-Romagna, il sondaggio: testa a testa Bonaccini-Borgonzoni

Testa a testa Bonaccini-Borgonzoni nell'ultimo sondaggio prima del voto in Emilia Romagna. A 18 giorni dalle elezioni regionali le coalizioni di centrodestra e centrosinistra, secondo Swg per il Tg La7, sono accreditate entrambe di una percentuale intorno al 45%. A favore di Stefano Bonaccini voterebbe il 45-49% mentre per Lucia Borgonzoni si attesterebbe sul 43-47%.

Meno del 20% gli indecisi.