M5S, Gallo in assemblea: "Superare modello con solo capo politico"

Bisogna "superare il modello che vede una struttura solo con capo politico". Queste, apprende l'Adnkronos, le parole di Luigi Gallo, presidente M5S della Commissione Cultura di Montecitorio, nel corso dell'assemblea plenaria dei parlamentari grillini con Luigi Di Maio.

"Il capo politico non può fare anche il ministro. Non basterebbe Superman. Servono forze dedicate al lavoro interno del Movimento", ha detto invece - secondo quanto apprende l'Adnkronos - il senatore M5S Mattia Crucioli - uno dei promotori del documento illustrato oggi a Palazzo Madama - rivolgendosi al capo politico Luigi Di Maio.

"La proposta da noi elaborata tocca temi condivisi da molti. In ogni caso, la nostra non è una prova di forza, non ne abbiamo bisogno perché il nostro intento è costruttivo", ha detto all'Adnkronos Crucioli, replicando alle fonti grilline che nel tardo pomeriggio avevano evidenziato come il testo fosse stato sottoscritto da soli 3 senatori.