Restituzioni M5S, arriva la svolta

Svolta sul tema delle restituzioni in casa 5 Stelle. A quanto apprende l'Adnkronos, durante la riunione dei deputati grillini, sono stati annunciati dei cambiamenti per quanto riguarda il regime delle rendicontazioni. Secondo quanto viene riferito, i capigruppo Gianluca Perilli e Davide Crippa subentreranno nel Comitato rendicontazioni al posto degli ex presidenti Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva.

Sarà inoltre soppresso il comma dello statuto in base al quale, in caso di scioglimento del Comitato, le giacenze vengono destinate all'Associazione Rousseau: queste risorse, viene spiegato, andranno al fondo per il microcredito.

Nel corso della riunione, a quanto si apprende, il capogruppo Crippa avrebbe aperto alla possibilità di adottare un regime forfettario per le restituzioni.