Governo, Meloni: "Se vinciamo in Emilia e Calabria, le cose cambieranno"

"Per la maggioranza nemmeno un meteorite avrebbe conseguenze sul governo. Ma io non la vedo così". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, a Catanzaro.

"Credo che anche il Presidente della Repubblica nel caso di una vittoria" del centrodestra "in Calabria e in Emilia Romagna potrebbe interrogarsi: sappiamo che l'istituto dello scioglimento anticipato delle Camere serve quando il Presidente della Repubblica dovesse ravvisare che c'è una distanza eccessiva tra quello che fa il Palazzo e quello che vuole la gente e quindi sono certa che se si vince in Calabria e in Emilia Romagna le cose cambieranno", ha aggiunto.