Di Maio, lo staff: "Falsità del 'Fatto' su dimissioni"

"Smentiamo quanto riportato quest’oggi da 'Il Fatto Quotidiano', in un articolo a firma Luca De Carolis, in merito alle dimissioni da capo politico del MoVimento 5 Stelle di Luigi Di Maio. Una narrazione, con tanto di fantomatica data delle dimissioni, che appare decisamente surreale. Un retroscena che riporterebbe il pensiero di svariate 'fonti' interpellate che sembrano però fare il tifo per una certa narrazione, quando nel pezzo alle fonti dirette viene riservato mezza riga di smentita". Così lo staff del capo politico del M5S, Luigi Di Maio.

"Appare anche singolare la scelta di aprire il giornale con questo falso retroscena quando lo stesso Di Maio in queste ore è impegnato in importanti dossier di politica estera, come la Libia, di forte interessa nazionale e che interessano la sicurezza del nostro Paese. È un fatto gravissimo - sottolineano dall'entourage di Di Maio - che ci sorprende".