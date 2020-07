M5S, Stati Generali dal 13 al 15 marzo

(AFP)

Stati Generali del MoVimento 5 Stelle dal 13 al 15 marzo. Secondo quanto riferito da fonti grilline, a seguito della riunione del 'Team del Futuro', l'appuntamento dovrebbe tenersi a metà marzo.



L'incontro tra il capo politico Luigi Di Maio e i 'facilitatori' si è svolto in mattinata a Roma. Riunione, viene spiegato, convocata per fare il punto sui prossimi Stati generali del Movimento 5 Stelle, in programma a marzo.