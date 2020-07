Il sondaggio: Fratelli d'Italia cresce ancora

(IPA/FOTOGRAMMA)

Lega al 31,3% e cresce Fratelli d'Italia. Sono alcuni dei dati che emergono dagli ultimi sondaggi Index Research per 'Piazzapulita' nei quali si vede che il partito del Carroccio - tra la rilevazione del 19 dicembre e quella del 9 gennaio - perde uno 0,5% (passando dal 31,8 al 31,3%), il Pd passa dal 18,9 al 18,8% (segnando un -0,1%) mentre resta fermo il M5S (16%).



Sale invece Fdi, che passa dal 10,3 al 10,5% (+0,2), staccando Forza Italia che fa segnare il 6,7% (con un -0,1% dal 6,8 della rilevazione di dicembre). Stessa variazione in negativo (-0,1%) per Italia Viva, che passa dal 4,4 al 4,3%.