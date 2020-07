Governo, staff Di Maio: "Piena sintonia con Conte"

(Foto Fotogramma)

"Smentiamo ogni ricostruzione apparsa questa mattina sugli organi di stampa in relazione a una presunta - e ovviamente falsa - distanza tra il capo politico M5S Luigi Di Maio e il premier Giuseppe Conte. Il presidente e Luigi Di Maio stanno infatti portando avanti in piena sintonia il lavoro sui vari dossier internazionali. Inoltre Luigi Di Maio non ha mai detto, tantomeno pensato, che dietro le voci giornalistiche che lo danno dimissionario da leader politico ci sia la comunicazione di palazzo Chigi. Anche questa ricostruzione è totalmente priva di fondamento". Lo precisa lo staff di Luigi Di Maio.