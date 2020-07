Riforme, Di Maio: "Salvini da ricovero, lo dico con simpatia"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Non vedo l'ora di fare la campagna referendaria per confrontarmi con Salvini. Non vedo l'ora di sentire da Salvini che mille parlamentari sono necessari. Se invece Salvini difenderà il taglio dei parlamentari bisogna chiedergli perché allora ha fatto sborsare agli italiani milioni di euro per un referendum. A quel punto ricoveratelo. Lo dico con simpatia...". Lo ha affermato Luigi Di Maio in un comizio a Cesenatico, dopo aver ricordato che la Lega approvò insieme al M5S la legge costituzionale per il taglio del numero di senatori e deputati.