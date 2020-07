A volte ritornano, reunion degli ex Dc il 18 gennaio

Foto Fotogramma

A volte tornano. Dopo 26 anni dallo scioglimento della Balena Bianca, gli ex Dc ci riprovano. L'appuntamento è per il 18 gennaio, alle 10, nella sala convegni del Museo dell'Arte sanitaria in Lungotevere Sassia. Attorno allo stesso tavolo si ritroveranno i rappresentanti di 36 sigle oltre agli esponenti centristi ora in Fi, da Gianfranco Rotondi a Lorenzo Cesa.

"Sabato 18 gennaio -si legge in una nota- la fondazione Dc e la federazione dei partiti democristiani - 36 sigle a partire dall'Udc e la Dc di Rotondi - si riuniranno per celebrare i 101 anni dalla fondazione del Ppi e i 26 dallo scioglimento della Dc. È prevista una comunicazione congiunta dei segretari delle formazioni politiche partecipanti sul lancio di un nuovo soggetto unitario dei democratici cristiani. La riunione è riservata a 150 'costituenti' ma sarà aperta alla stampa".