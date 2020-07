M5S, Buffagni: "Avvoltoi su Di Maio"

(Fotogramma)

"Ci sono tanti avvoltoi in giro, non è bello. E non vedo leadership all'orizzonte. Con la guida di Di Maio abbiamo stravinto le elezioni del 2018 e parliamo di una persona di 34 anni. Forse ha peccato di inesperienza, come tutto il M5S, ma altri avrebbero fatto di meglio?". Così Stefano Buffagni, viceministro allo Sviluppo economico del M5S, in una intervista a 'La Repubblica'. Secondo Buffagni "servono un rilancio e una evoluzione dei 5Stelle". Cioè, spiega, "una nuova agenda e più meritocrazia: da noi la competenza a volte è stata una condanna".

"Dopo l'adolescenza al M5S adesso serve la costruzione di una cultura politica", osserva Buffagni che parlando degli Stati Generali dice: "Serve ossigeno fresco, tornare ad essere una comunità, smettendo di guardarci l'ombelico. Puntando sull'ambientalismo, non limitandoci ai no ma proponendo sempre delle alternative sostenibili". Il punto debole dei 5S al governo è stato, secondo il viceministro, "l'ansia di annunci" come la famosa frase sull'abolizione della povertà, "con quella definizione è rimasto solo un messaggio eccessivo e sbagliato mentre lo strumento è importante, utile e i dati lo confermano".