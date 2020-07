Calenda a Renzi: "Ritrova il coraggio"

(Fotogramma/Ipa)

"Matteo al Governo i tuoi Ministri siedono con Di Maio e Bonafede. Il vaffa è ciò che anima la posizione del governo su ILVA, Alitalia, RDC, prescrizione e taglio parlamentari. Ritrova il coraggio, sciogli questo sodalizio e parliamo di come riportare i riformisti al Governo". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda replicando al leader di Italia Viva che in un passaggio dell'intervista al Corsera ha parlato anche dei Cinque Stelle. "Non mi interessa il finale della storia 5S - ha detto Renzi - il populista vince le elezioni ma perde la sfida del governo. Se costruisci la carriera partendo dai Vaffa contro il potere quando diventi il potere il gioco si ritorce contro. Noi? Parliamo di crescita e politica estera".

Il M5S per Calenda "non è un fronte democratico. Il M5S è meno democratico della Lega. Si è più volte espresso per l’abolizione della democrazia rappresentativa, è gestito da una Srl, ha legami con la Cina, non ha uno statuto democratico. È il fronte della paura e del trasformismo" attacca.

Poi, in risposta al sindaco Pd di Firenze Dario Nardella, che a 'La Repubblica' ha parlato di un "segretario rock" che "finalmente usa parole di cambiamento", Calenda ha twittato: "No dai Dario segretario Rock no. Abbi pietà. Pensa a Bruce Springsteen, Dire Straits, Rolling Stones.. e poi pentiti".