Carfagna: "Stronco senza se e ma ipotesi alleanza con Iv"

(Fotogramma/Ipa)

"Stronco senza se e senza ma questa ipotesi, è difficile anzi è impossibile immaginare un'alleanza con chi oggi sostiene un governo di sinistra con il M5S". Ad affermarlo la vicepresidente della Camera Mara Carfagna a 'Che Tempo che Fa' su Rai 2, interpellata sulla possibilità di un'alleanza con Italia Viva di Matteo Renzi. "Sono una donna di destra, ma credo in una destra europeista, liberale, europea, rispettosa delle istituzioni, anche una destra delle buone maniere sennò arriva al governo una destra estremista che indica i problemi, ma non sa risolverli".

"Io sono per andare al voto subito. Meglio il voto subito che questo Governo", ha aggiunto, spiegando anche di appartenere a "quel pezzo di militanti, di classe dirigente di Forza Italia che non si rassegna né ad essere terzo partito della coalizione, né ad andare al rimorchio della Lega come è accaduto negli ultimi tempi."