Salvini: "Ministro Istruzione Azzolina e tesi copiata? Vada a casa"

(Fotogramma)

"Fare peggio del ministro Fioramonti sembrava impossibile. E invece Azzolina ci stupisce: non solo si schiera contro i precari ma ora scopriamo che copia pure le tesi di laurea". Così, in una nota, il segretario della Lega Matteo Salvini. "Un ministro così non ha diritto di dare (e fare) lezioni. Roba da matti. Si vergogni e vada a casa".