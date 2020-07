Legge elettorale, Meloni: "Proporzionale? Scandaloso"

(Fotogramma)

"Riproporre il proporzionale è scandaloso, ma d’altra parte se uno come Franceschini rivendica la volontà di 'fare i governi in Parlamento', è chiaro che sono pronti a tutto. Vorrebbero una eterna ingovernabilità per poter essere sempre al centro di tutto, contro la volontà dei cittadini. Ora mi aspetto che il centrodestra non si presenti in ordine sparso, ma con una proposta unitaria per un sistema con meccanismo maggioritario che dia a chi vince la possibilità di governare. E spero che il capo dello Stato dica per una volta a questi signori che non può sempre e solo prevalere l’interesse di partito su quello degli italiani". Lo dice Giorgia Meloni, leader di Fdi, intervistata dal 'Corriere della sera'.

Dal centrodestra ecco arrivare anche l'opinione del leader leghista Matteo Salvini: "Sosteniamo il Mattarellum, legge elettorale già sperimentata, efficace, garanzia di stabilità e serietà. Niente passi indietro di trent’anni col proporzionale che resuscita venti partiti e partitini".