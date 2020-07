Meloni vs Franceschini, botta e risposta

(Fotogramma /Ipa)

Botta e risposta stamane fra Giorgia Meloni e Dario Franceschini. Ad accendere la miccia, un'intervista della leader di Fratelli d'Italia al Corriere della Sera nella quale, parlando di legge elettorale, Meloni aveva sottolineato come "riproporre il proporzionale è scandaloso, ma d’altra parte se uno come Franceschini rivendica la volontà di 'fare i governi in Parlamento', è chiaro che sono pronti a tutto. Vorrebbero - l'accusa lanciata dalle pagine del quotidiano milanese - una eterna ingovernabilità per poter essere sempre al centro di tutto, contro la volontà dei cittadini".

Impegnato nel seminario del Pd all'abbazia di Contigliano, il capo delegazione dem al governo ha quindi replicato con una stoccata dal palco: "Meloni, in una intervista, dice che quello che dico io sul governo è scandaloso: datti una ripassatina della Costituzione o, se ti imbarazza, ricordati che i due ultimi governi sono nati in Parlamento. Siamo dentro un percorso costituzionale".