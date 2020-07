Rai, le nomine dell'ad Salini per i direttori di Rete

(Foto Fotogramma)

Sono arrivati ai consiglieri, a quanto apprende l'Adnkronos, i nomi proposti dall'ad Rai Fabrizio Salini per le nomine di direzioni di Rete e Generi.

Stefano Coletta è proposto per la direzione di Rai1 e per la Direzione del genere 'Prime Time'; Ludovico Di Meo per Rai2 e per la Direzione 'Cinema e Serie Tv'; Silvia Calandrelli è proposta per la direzione di Rai3 e per la direzione di genere 'Intrattenimento Culturale' che poi è di fatto l'attuale Rai Cultura; Angelo Teodoli per il Coordinamento dei Generi; Duilio Giammaria per la direzione Rai Documentari; Franco Di Mare per il Day Time; Luca Milani per Rai Kids; Eleonora Andreatta per la direzione del genere Fiction, un ruolo che già riveste da 8 anni, il numero massimo consentito dalle norme sulla job rotation recepite quest'estate dal Cda Rai.