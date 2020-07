Pd, seminario è gelato: "Freddo pazzesco, tutti con i cappotti"

(Fotogramma)

"Sono nell'abbazia di San Pastore, un po' prima di Greccio. Un posto meraviglioso in provincia di Rieti, ma qui fa un freddo pazzesco. Siamo stati dentro questa sala meravigliosa, tutti con il cappotto... congelati". Valeria Fedeli fa il punto sull'appuntamento che vede ministri, parlamentari, amministratori, dirigenti dem riuniti per due giorni all’Abbazia di Contigliano. "Non c'è riscaldamento, è una cosa francescana. Vuol dire che dobbiamo conservarci per rilanciarci. Al segretario ho detto 'ci vuoi congelare, vuoi che funzioniamo solo col cervello?'", dice a Un giorno da Pecora.

"Stasera torno a Roma per ragioni di famiglia e torno qui domattina, ma con due cappotti in più", prosegue. "Chi ha avuto più freddo? Tutti. Eravamo tutti con i cappotti". Dormirete nelle celle? "Si dorme negli alberghi a Rieti". E' vero che verrà cambiato il nome del partito? "Non credo proprio, non è questo il tema".