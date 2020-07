Gualtieri: "Entro gennaio decreto per ridurre tasse"

(FOTOGRAMMA)

Sul taglio del cuneo fiscale "è stato drammatizzato un passaggio ovvio: abbiamo fatto una valutazione tecnica sull'allocazione delle risorse" e "nelle prossime ore avvieremo un confronto con le forze di maggioranza, poi ci incontreremo con le parti sociali con l'obiettivo di varare entro il mese un decreto per ridurre le tasse fino a 14 milioni di lavoratori e fornire un beneficio significativo importante". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, al seminario del Pd.

L'obiettivo del governo è quello di arrivare "ad aprile con una legge delega sulla riforma fiscale ispirata a 4 principi: semplificazione e razionalizzazione del sistema fiscale a partire dalle detrazioni, alleggerimento del carico per i redditi bassi e medi, concorso alla semplificazione del sostegno alla famiglia e contributo alla transizione ambientale".

"Il Pd è unito determinato a rilanciare l'azione di l'azione di governo con proposte e idee che vogliono riempire questo orizzonte di legislatura che ci siamo dati con impulso, concretezza e visione" ha detto Gualtieri. "Ci presentiamo con le fondamenta solide di una legge di bilancio che ha salvato il Paese dalla strategia di Salvini: uscita dall'euro o stretta sulle tasse insostenibile. Abbiamo evitato questa alternativa e salvato il Paese, ponendo anche le basi per un rilancio su crescita, sostenibilità, equità".

"Difficile non vedere una discontinuità nei rapporti con l'Europa - ha sottolineato il ministro -, l'avvio della riduzione delle tasse sul lavoro su progressività e non sulla flat tax, contrasto all'evasione, rilancio degli investimenti, sostegno al welfare e alla famiglia. Sono linee chiare che indicano una direzione di marcia che va riempita di slancio e contenuti". Inoltre, sul fronte dei provvedimenti, da "migliorare, rafforzandolo, il Reddito di cittadinanza nel quadro delle politiche attive sul lavoro".

SINDACATI - Si terrà a palazzo Chigi venerdì 17 gennaio l’incontro tra il governo e Cgil Cisl e Uil. Al centro l’articolazione del taglio del cuneo fiscale inserito nella legge di stabilità. E' il leader Uil, Carmelo Barbagallo, a dettagliare l’appuntamento nel corso della conferenza stampa dei sindacati al termine delle segreterie unitarie. "Solo l’aver convocato la segreteria unitaria ha portato alla convocazione di due tavoli - ha spiegato -: uno per venerdì 17 gennaio alle 10:45 a palazzo Chigi e uno il 27 gennaio sulla pensioni al ministero del Lavoro".

CISL - "Sui giornali si parla di bonus o detrazioni attraverso cui dare corpo al taglio del cuneo fiscale, ma questi argomenti devono essere maneggiati con molta cura" ha detto il segretario generale Cisl, Annamaria Furlan. "Se si sbaglia, rischiamo che qualche lavoratore diventi incapiente o che vada oltre il tetto delle detrazioni. E non è un argomento di poco, serve conoscenza e oculatezza".

CGIL - "Se c'è la volontà di trovare soluzioni, il governo troverà in noi interlocutori seri ma è chiaro che servono risposte per rilanciare l'economia del Paese che non possono essere cambiate dopo averle discusse con noi" ha detto poi il segretario generale Cgil, Maurizio Landini, al termine delle segreterie unitarie, ricordando come i sindacati "siano comunque pronti a sostenere una mobilitazione per portare a casa i risultati".