Il Pd sbaglia strada: "L'abbazia? E' più a sinistra..."

Foto Wikipedia

"Il 'ritiro' del Partito Democratico? Cercano l'abbazia, ma sbagliano tutti strada e vengono da noi...". Lo rivela Marco Toschi, titolare dell'agriturismo San Pastore a Contigliano in provincia Rieti proprio vicino all’abbazia di San Pastore dove si sta tenendo la due giorni del Pd.

"Già da sabato abbiamo avuto un flusso continuo di entrata nel nostro agriturismo per arrivare all'abbazia. Entravano con le vetture, credendo che fosse la strada di accesso per arrivarci. Ma il mio agriturismo ha solo questa strada interna che finisce nei campi...Più di trenta hanno sbagliato", racconta Toschi ai microfoni di 'Un giorno da pecora' su Radio 1 Rai. "Se ho riconosciuto qualcuno? No, erano tutti trafelati per arrivare su. Abbiamo cercato di dare indicazioni finché ieri, stanchissimi, abbiamo chiuso il cancello. Per andare all'abbazia c'è una strada su google maps. Dalla strada principale si gira verso sinistra...dite che è stato per questo che hanno sbagliato?", scherza con i conduttori del programma.

"Comunque erano tutti gentili, ma gli dicevo di tornare indietro perché la nostra strada è a fondo chiuso e si incastravano tutti lì".