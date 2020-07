Conte al Copasir: "Aggiornamenti su Libia, Iran e Iraq"

(Fotogramma)

"Il presidente del consiglio Conte è stato audito dal Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica dove ha illustrato, per quanto di competenza del Comitato, la situazione aggiornata degli elementi fattuali e relazionali a lui afferenti riguardo alla situazione della Libia, Iran, Iraq". Lo afferma il presidente del Copasir Raffaele Volpi dopo l'audizione del premier Giuseppe Conte.

"I profili illustrati hanno riguardato in particolar modo le relazioni politico/diplomatiche delle azioni svolte dal governo con gli attori territoriali e di riferimento interessati alle aree sopra indicate - sottolinea Volpi - I componenti del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (Copasir) con i loro interventi hanno avuto modo di approfondire con il presidente del Consiglio alcuni aspetti della postura geopolitica attuale dell'Italia".