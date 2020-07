Pd-M5S, Delrio: "Serve un Lukaku"

(Foto Fotogramma)

"C'è un problema, che va detto con molta sincerità, nel modo in cui stiamo governando, cioè nel modo in cui stiamo insieme". Così Graziano Delrio, ospite di Agorà. "Ieri il centravanti dell'Inter Lukaku ha segnato altri due gol, come sempre. Uscendo dal campo non ha detto 'ho risolto la partita' ma 'i miei compagni hanno giocato benissimo e io ho giocato insieme a loro, io gioco per la squadra - prosegue il capogruppo dem alla Camera - in questi primi mesi di governo è sembrato che la squadra non giocasse tutta insieme ma ognuno andasse un po' per conto suo". "Cosa vuol dire? Che il governo deve presentarsi ai cittadini con obiettivi chiari, con uno sforzo comune, senza che ognuno esca dal campo dicendo 'questo è mio, questo è tuo' perché così non funziona. Si vince insieme o si perde insieme", ha aggiunto.