Fioramonti: "Non esiste documento su mie dimissioni da parlamentare"

"Mostrasse (l’on. Di Maio ndr) il documento in cui io avevo detto che mi sarei dimesso qualora fosse andata così ed io mi dimetterò da parlamentare. Questi documenti non esistono". Lo dice Lorenzo Fioramonti, parlamentare del gruppo Misto ed ex ministro dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ad Agorà RaiTre, condotto da Serena Bortone, alla osservazione di Di Maio secondo il quale che si sarebbe dovuto dimettere anche da parlamentare oltre che da M5S.