M5S, poco più di una decina i 'critici' riuniti

Sono poco più di una decina, tra deputati e senatori, gli eletti grillini presenti alla riunione convocata dai 'critici' M5S per fare il punto in vista degli stati generali, dove l'ala 'dissidente' intende presentare un documento unitario. Tra i presenti, Emanuele Dessì ("non siamo dissidenti", ha puntualizzato il senatore entrando), Luigi Gallo, Mauro Coltorti, Giuseppe Auddino, Elisa Siragusa, Mattia Crucioli, Jessica Costanzo.