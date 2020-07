Renzi: "Alleanza da D'Alema a Toninelli, mi sento male a pensarci"

(Foto Fotogramma)

"Il Pd si sta spostando, legittimamente, su una linea di maggiore contiguità con i grillini: una grande alleanza da D'Alema a Toninelli, mi sento male solo a pensarci, con rispetto. Noi facciamo un'altra cosa". Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a Porta.

Parlando di prescrizione, il leader di Italia Viva ha affermato: "Un abbraccio di solidarietà ai riformisti del Pd che stanno inseguendo i grillini. Noi siamo rimasti fedeli alla legge Orlando, il Pd insegue il populismo giudiziario del M5s".

"Oggi -ha sottolineato- in commissione abbiamo votato per riportare in vigore legge del governo Renzi, il ministro era Orlando, il vice segretario del Pd, per dire che non è possibile che ci sia un processo senza fine. La legge Bonafede è un obbrobrio, votata da Salvini e Bonafede quando andavano d’accordo. Noi vogliamo solo il principio di una giustizia giusta. Il Pd ha votato con Bonafede".