Legge elettorale, Taverna: "Sancito pressappochismo Lega"

"Dopo la sentenza della Corte Costituzionale credo siano due le valutazioni da fare: la prima è di andare avanti con il sistema proporzionale per garantire una giusta rappresentanza in Parlamento. La seconda, ahimè, è che siamo di fronte all'ennesimo caso di pressappochismo della Lega. La Consulta parla addirittura di eccessiva manipolatività. Purtroppo, fare politica per la poltrona e non per l'interesse dei cittadini porta a fare questo genere di scivoloni". Così, in una nota, la vicepresidente del Senato, Paola Taverna, del MoVimento 5 Stelle.