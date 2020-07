Migranti, Casellati convoca Giunta Regolamento

(IPA/FOTOGRAMMA)

La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha convocato alle 16 la riunione della Giunta del Regolamento. Una seduta chiesta dal centrodestra per valutare se la Giunta delle Immunità possa riunirsi lunedì prossimo, 20 gennaio, nonostante rientri nella settimana di sospensione dei lavori decisa per la campagna elettorale per le elezioni in Emilia-Romagna e Calabria.

La Giunta del Regolamento è composta da 11 componenti, il presidente più 10 senatori, e la maggioranza di governo chiede l'integrazione: attualmente infatti non sono rappresentati i Gruppi di Italia viva, Autonomie e Misto. Ne fanno parte - oltre a Casellati - Luigi Augussori, Roberto Calderoli e Ugo Grassi della Lega; Lucio Malan e Renato Schifani di Forza Italia; Gianluca Perilli e Vincenzo Santangelo del Movimento 5 Stelle; Andrea Marcucci e Dario Parrini del Pd e Francesco Zaffini di Fratelli d'Italia.