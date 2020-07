Sondaggio, in calo la Lega. Fratelli d’Italia cresce ancora

(Fotogramma)

Continua il calo di consensi per la Lega di Matteo Salvini che, secondo il sondaggio del 16 gennaio di Emg-Acqua diffuso da Agorà, perde quasi mezzo punto nell’ultima settimana, restando comunque la prima forza politica con il 30%. Segue il Partito democratico che recupera lo 0,1% e si porta al 20%. In calo il Movimento Cinque stelle che perde lo 0,3% in sette giorni, portandosi al 15,6%.

Prosegue invece il trend positivo di Fratelli d’Italia che guadagna lo 0,4%. Il partito di Giorgia Meloni è ora all’11%. Torna a perdere terreno Forza Italia, passando dal 7% al 6,7%. Stabile con un guadagno dello 0,1% Italia Viva di Matteo Renzi, ora al 4,6%.

Quanto ai partiti minori, Azione di Carlo Calenda è stabile al 2,8%, seguito da Più Europa di Emma Bonino al 2,1% (+0,2). Rimane sul 2% La Sinistra, i Verdi guadagnano leggermente e vanno all'1,8, mentre Cambiamo! di Giovanni Toti vale l'1,1%.