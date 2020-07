Travaglio su Salvini: "Lo vedo disorientato"

(fermo immagine da 'La7')

"Lo vedo disorientato". Così Marco Travaglio, ospite da Lilli Gruber a 'Otto e mezzo', parlando del leader della Lega, Matteo Salvini. Il direttore de 'Il Fatto Quotidiano' vede "un grosso problema di comunicazione dopo la crisi di agosto", "ha cambiato musica, andando un po' così, navigando a vista. A me sembra un po' un'anima in pena che cerca la bussola". E aggiunge: "Lo vedo un po' disorientato, anche il fatto che la Meloni gli stia fregando qualche punticino nei sondaggi dimostra che non è molto lineare".