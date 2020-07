Botta e risposta Gruber-Boschi

(Foto Fotogramma)

"Visto che il vostro dissenso è costante, perché non lo fate cadere questo governo". A chiederlo è la conduttrice e giornalista Lilli Gruber all'ospite di 'Otto e mezzo' Maria Elena Boschi. "Non è costante il nostro dissenso - sottolinea la capogruppo di Italia viva alla Camera - ci sono tante cose su cui concordiamo. Noi non vogliamo far cadere il governo, abbiamo contribuito a farlo nascere. Mi auguro che Conte possa rilanciare l'azione del governo. Stare in un governo non significa stare in silenzio e accettare tutto". "In silenzio nel vostro caso è difficilissimo", controbatte Gruber.