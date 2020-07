Lega: "Governo tassa l'ombra dei balconi"

(Fotogramma)

"Abbiamo finito gli aggettivi per definire la politica economica di questo governo. Hanno promesso asili gratis, hanno tassato lo zucchero, la plastica, le macchine aziendali. Ora c'è il rischio concreto che dal prossimo anno tassino gli italiani anche per l'ombra dei balconi delle loro case. Sono senza vergogna e mentono continuamente al Paese: altro che aiuto alle imprese e ai contribuenti; per loro sono solo limoni da spremere". Così Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, capigruppo della Lega al Senato ed alla Camera sulle modifiche al canone per l'occupazione del suolo pubblico.