Meloni: "Dietro le Sardine c'è il Pd"

(Fotogramma /Ipa)

Le Sardine "non sono un movimento spontaneo, fanno la guardia bianca sugli scandali di Bibbiano, dietro c'è il Pd, fanno parte della campagna elettorale del Pd in Emilia Romagna, fanno il paio con la campagna elettorale di Bonaccini che ha fatto sparire i simboli dei partiti facendo finta che non è del Pd". Lo ha detto Giorgia Meloni a 'L'intervista' di Maria Latella su SkyTg24.