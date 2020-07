Padre Borgonzoni: "Lucia capace, Salvini ministro della paura"

(FOTOGRAMMA)

"Donna capace, visto anche che nella Lega deve difendere l’indifendibile". Lo dice al 'Foglio' Giambattista Borgonzoni parlando della figlia Lucia, candidata della Lega alla guida dell'Emilia-Romagna, augurandosi "che Lucia becchi soltanto una benevola lavata di capo e magari, se vince, impari a governare l’Emilia, gioiello che merita rispetto".

Borgonzoni padre non risparmia critiche a Salvini: "Con lui assistiamo all’affermazione mediatica e politica del falso percepito che diventa vero; ed è incredibile quanto risulti simile al ministro della Paura, personaggio di Antonio Albanese".



Critiche anche per il Pd: "Ho visto quello che un tempo era un grande partito ridotto a una specie di brutto anatroccolo”. Borgonzoni padre - che ha regalato "come gesto simbolico" sei opere del padre pittore, Aldo Borgonzoni, a Mattia Santori e ha anche partecipato alla prima manifestazione delle Sardine, spiega che il Pd ha "smesso di occuparsi degli ultimi. E, nella totale mancanza di futuro, magari poi gli ultimi vanno a nutrirsi di illusioni vendute da chi, come Salvini, dall’altro lato, dà corpo alle peggiori paure in tempi in cui l’ascensore sociale è rotto".