Chef Rubio: "Razzismo e islamofobia colpa di cogl..."

(Fotogramma)

"Il razzismo e l’islamofobia in Europa crescono per colpa dei coglioni che pur di sentirsi parte di un mondo che li schifa, sparano stronzate pericolosissime che si ripercuoteranno su migliaia di innocenti". E' il messaggio che Chef Rubio pubblica su Twitter. Rubio, impegnato nelle ultime settimane a Gaza per il Gaza Freestyle, il festival nato nel 2014, si esprime così nelle stesse ore in cui viene diffusa un'intervista di Matteo Salvini ad una testata israeliana.

"La presenza massiccia in Europa di migranti provenienti da paesi musulmani, compresi molti fanatici che ottengono totale sostegno da alcuni intellettuali, porta alla diffusione dell'antisemitismo, anche in Italia", le parole del leader della Lega. "Ragazzi e ragazze che mi leggete: studiate sennò diventate come lui/loro", twitta invece Rubio.