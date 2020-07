Hammamet, Stefania Craxi: "Governo vergognosamente assente"

(Fotogramma)

''Volevo dire grazie a tutti quelli che, anche con sacrificio, sono venuti dall'Italia a portare un fiore sulla tomba di un grande italiano. Grazie a tutti quelli che ci sono sempre stati, anche quando era difficile, anche quando ci chiamavano reduci''. Lo ha detto Stefania Craxi durante le celebrazioni del ventennale della morte del padre, Bettino, ad Hammamet.

''Grazie al ministro che era con noi questa mattina all'inaugurazione della mostra fotografica, in rappresentanza del governo tunisino che c'è sempre stato e c'era anche oggi contrariamente al Governo italiano vergognosamente assente''.

''Voglio salutare il sindaco Giorgio Gori, un amico della giovinezza. Il suo gesto generoso, onesto e e solitario fa emergere ancora di più quanto quel Pd ancora non è in grado di fare i conti con Craxi. Grazie Giorgio di essere qui''.